Artistas panameños, conmovidos por el fallecimiento de Horacio Valdés

“Quiero hacerme el fuerte, quiero hacerme el sabio, quiero hacerme el maduro. Pero la verdad es que lo único que realmente quiero es que esto sea un mal sueño del que despertar. Me duele el alma más allá de lo que las palabras puedan expresar. Se me fue mi hermano mayor”, expresó el escritor y actor Diego De Obaldía.

