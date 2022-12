Artistas con discapacidad piden reconocimiento de su talento

“Entonces, esta Gala nos permite a los que no tienen condición como a los que tenemos esa condición (de discapacidad), aprender (los unos de los otros). Al final es una sensibilización general”, expresó Mario, autor de canciones como Cegado por amor, Te amo cada día más y Me gustas, entre otras, y que mencionó a Jorge Drexler, Steve Wonder y José Feliciano como sus principales inspiraciones.

