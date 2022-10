Artista cubano se habría suicidado tras asesinar a su exesposa en La Habana

“Muy crudo. Feminicidio con alto nivel de violencia . Para qué decir las cosas que le hizo a la muchacha. Eran mis vecinos y amigos. Muy queridos. Yo vivo en el mismo edificio. La noticia me ha dejado emocionalmente devastada. No me explico cómo tuvo el valor de hacer algo así”, subrayó.

You May Also Like