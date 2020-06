Arthur, indignado con el Barça, podría plantarse y no vol…

Según el medio de comunicación mencionado anteriormente, pese a que Arthur no se incorporará a la disciplina de Maurizio Sarri hasta que no termine LaLiga , se estaría planteando no jugar más con la camiseta del FC Barcelona debido a lo molesto que se siente con el club y con su técnico. Algo que supondría un problema añadido para Setién, que dispone de pocos jugadores y algunos de ellos están lesionados.

En la rueda de prensa previa al partido contra el Celta, el técnico cántabro dejó caer que el brasileño nunca llegó a cuajar en el Barça. “No es el primer jugador que ficha con unas expectativas que al final no fructifican. No sé si pasará con Arthur pero le pasa a muchos jugadores. Habrá aficionados que vean una buena oportunidad para el club y otro que pensarán que es mejor que se quede”, comentó.

