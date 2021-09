Artesanías Belén, una muestra de cómo el barro se transforma en tradición y belleza

“Allí di mis primeros pininos con alfarería. Estaba acostumbrada a trabajar la cerámica con moldes y en la facultad me enseñaron un trabajo diferente y me gusto”, explicó.

Como no es de extrañar, en cada rincón de su casa no faltan las cerámicas, los recipientes de barro, y los depósitos donde guarda sus trabajos para la venta. Han pasado 32 años desde que inició su faena con la cerámica blanca.

You May Also Like