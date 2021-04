Arte y ciencia se unen en Costa Rica para retratar el cambio climático

La obra de Ruiz-Schmidt fue apoyada por la británica Olivia Grosvenor, de la empresa The Recycle Studio, que recoge plásticos que normalmente no se reciclan, como bolsas, y los transforma en productos utilizados en diseño de interiores, arquitectura y otras actividades.

Con financiamiento del canadiense International Institute for Sustainable Development (IISD, no gubernamental), los artistas crearon las obras tras un intercambio con alguna institución científica que ha documentado el impacto del calentamiento global.

