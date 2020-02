arte que se come, se pisa y arrasa en Instagram

Los miles de visitantes de hoy no lo saben, pero están pisando una obra de arte . El suelo del proyecto que sustituye al país invitado este año, It’s just a matter of time, en torno a la obra de Félix González-Torres, tiene una fina capa de purpurina que el artista Liam Gillick ha desperdigado por el espacio y que los visitantes pisan sin darse cuenta.

