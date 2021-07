Arte que salva vidas | La Prensa Panamá

“La angustia es mucho mayor cuando una madre no tiene los medios para ayudar a esa criatura que tiene problemas cardiacos u otros problemas gravísimos, y que se le puede morir en cualquier momento. Ese hijo puede vivir si tiene ayuda. Yo comparto esa angustia y por eso me encanta ayudar a esta fundación”, dijo.

Teniendo en mente que los problemas cardiacos no entienden de pandemia, la fundación siguió brindando ayuda a los pacientes y sus familiares de otras formas, con comida y medicamentos. No obstante, en este año y medio se pudieron hacer varios vuelos humanitarios a países como España y Colombia. ‘Ha sido bastante desafiante pero cuando se tiene el empuje nada te frena”, dijo Karla García.

