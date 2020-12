Arte en las vitrinas cerradas de Nueva York

Una iniciativa similar se está llevando a cabo en la zona del Upper West Side de Manhattan, donde los escaparates vacíos de la prominente avenida Columbus muestran de forma destacada las obras de artistas locales. Pinturas al óleo sobre lienzo, obras en acrílico y fotografías aparecen en las ventanas junto a letreros que dicen “Espacio disponible”, en la exposición “Art on the Ave NYC”, que se celebra del 21 de noviembre al 31 de enero.

