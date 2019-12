Arrugas de expresión. ¿Qué tratamientos hay disponibles?

Es uno de los tratamientos más efectivos y novedosos y consiste en extraer una pequeña cantidad de sangre del paciente que, a través de una centrifugadora, se separa en varias partes, una de ellas el Plasma Rico en Plaquetas (PRP) . A estas plaquetas se añade un compuesto cálcico para para activar las plaquetas y que liberen los factores de crecimiento, que son los elementos clave del tratamiento. Después se inyecta. Estos factores de crecimiento son los encargados de “estimular la regeneración celular, aumentar la formación de nuevos vasos sanguíneos y producir nuevo tejido”, por eso también es eficaz contra la alopecia. El procedimiento dura una hora y es inocuo, pues “al ser extraídos del propio paciente, no producen alergias, rechazo o contagio de enfermedades, pero se desaconseja en pacientes con cualquier alteración serológica detectada en el análisis previo recomendamos realizar. Por ejemplo, en pacientes con marcadores de hepatitis o VIH se desaconseja realizarlo”. Al ser tan personal, tampoco se sabe con exactitud cuánto duran los resultados, pues “depende, en buena medida, de los factores de crecimiento presentes en la sangre tratada; en general, en pacientes con enfermedades activas, que tomen muchos medicamentos, con mucho estrés o fumadores, los resultados no son tan duraderos”, advierte el Dr. Ernesto J. Pérez Hernández. Su precio es de unos 450 € por sesión.

