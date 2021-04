Arrocha, Russo y Fábrega salvaron su voto en fallo de la CSJ que salvó toque de queda

Pero no todos estuvieron de acuerdo. La magistrada Russo, por ejemplo, señaló que si bien es cierto que es deber del Estado salvaguardar la salud y combatir enfermedades, esto no se traduce en que se adopten medidas que afecten garantías fundamentales.

Respecto a quién debió tomar la medida, el fallo plantea que el artículo 55 señala expresamente dos supuestos para declarar el estado de urgencia: guerra exterior y perturbación interna. Al interpretar que la pandemia no constituye ninguna de estas razones, los magistrados alegan que no era viable para el Ejecutivo esta opción.

Antes de dar su fallo, la mayoría de los magistrados abundaron en las razones locales e internacionales de los toques de queda y cuarentena para tratar de contener el virus SARS-CoV2, causante de la Covid-19. Señalan que el derecho a la circulación no es absoluto y está “supeditado a no concurrencia de otros aspectos que puedan limitarlo”.

En el documento, Carlos Vásquez Reyes (ponente), José Ayú Prado, Maribel Cornejo Batista, María Eugenia López y Rafael Murgas Torraza (suplente de Cecilio Cedalise) concluyeron que la decisión de Cortizo y Turner se apega a la Constitución. En tanto, Àngela Russo, Olmedo Arrocha y Luis Ramón Fábrega alegaron que si bien se podía justificar la medida por razones sanitarias, el mecanismo empleado por el Ejecutivo no fue el mejor. El magistrado Hernán A. De León Batista no tomó parte del debate.

