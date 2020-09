Arrimadas negociará unas cuentas “moderadas” y Casado se abre a pactar el uso de fondos de la UE pero no los presupuestos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vio ayer cómo Ciudadanos confirmaba un paso de gigante hacia la aprobación de los Presupuestos para 2021. Horas después de que el líder del PP, Pablo Casado, insistiera en que su partido no apoyará las cuentas de un Gobierno del que forma parte Unidas Podemos, la líder de Cs, Inés Arrimadas, orilló su rechazo al partido morado para comprometerse con Sánchez a negociar unos Presupuestos que deberán ser “moderados, sensatos y sin ideología”.

“He trasladado a Pedro Sánchez nuestra voluntad firme y leal de sentarnos a negociar unos Presupuestos moderados, sensatos, que incorporen correctamente la ayuda europea y no tengan ideologías”, anunció Arrimadas tras reunirse con el presidente en La Moncloa. Se trataba de la confirmación de algo que ya venía sucediendo desde hace meses: los contactos entre el Gobierno y Cs para elaborar las Cuentas. Una colaboración que Arrimadas justificó ayer como una cuestión de necesidad ante la pandemia. “Para nosotros no es fácil negociar con este Gobierno, pero qué español no ha hecho algo difícil en los últimos meses porque era necesario”, dijo.

Arrimadas pidió una “tregua política” aunque no se resistió a asegurar que la opción de Cs hará que ERC o Bildu tengan menos influencia sobre los Presupuestos. También espera que sea el caso de Podemos, que dentro del Gobierno mantiene que deben subirse ya los impuestos en 2021, algo que Sánchez quiere dejar para legislaturas posteriores.

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, admitió ayer que la cuestión fiscal se plantea como “uno de los temas en los que tendremos que ser capaces de encontrar un punto de encuentro”. En todo caso, el Gobierno no lo ve como una línea roja y Arrimadas tampoco lo expresó ayer de esa forma. “Esperamos que podamos conseguir que no se incorporen a los Presupuestos”, dijo.

Con Cs a bordo de la negociación, Sánchez dispone ya de una alternativa para tener votos suficientes a ERC, que de momento se cierra en banda a apoyar las Cuentas.

Por su parte, Casado dejó ayer claro a Sánchez que ejercerá la oposición también en las Cuentas y que su partido no las apoyará. “Nunca la oposición ha apoyado los Presupuestos”, explicó, y criticó la falta de información sobre los planes del Gobierno. Pero, sobre todo, Casado aludió ayer a la imposibilidad para los populares de llegar a algún acuerdo con un Ejecutivo en el que está Unidas Podemos, una línea roja que ahora han decidido sobrepasar los naranjas. “Cs se va a sentar con Podemos en la mesa y no tiene problemas en que haya en la mesa un partido imputado por financiación irregular”, reprochó Casado a Arrimadas, que después le devolvió el recado. “Se juzgará a los partidos en el Gobierno por lo que han hecho en la pandemia, pero también a los que hemos estado en la oposición”, dijo ella.

Debido precisamente a la presencia de Iglesias en el Gobierno, Casado cerró también la puerta a pactar con Sánchez la renovación de órganos como el CGPJ, parte del Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo, que permanecen en funciones desde hace ya dos años.

“Nosotros no podemos hablar de renovar el andamiaje constitucional”, dijo Casado, con un Gobierno en el que hay “un partido que se define como comunista, aliado del chavismo, que pide la república y la ruptura de la unidad nacional me parece que no es una vicepresidencia homologable para cualquier país europeo”.

Además, Casado mostró su disposición a apoyar la creación de una Agencia para la Recuperación Económica que se ocupe de gestionar los 140 millones del fondo de la UE. En cualquier caso, el presidente del PP pone la condición de que este organismo esté formado por independientes.

Sánchez e Iglesias negociarán primero con los socios de investidura

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, acordaron ayer negociar primero los Presupuestos con los socios que sacaron adelante la investidura.

Iglesias aseguró que no excluye el diálogo con otros partidos, pero pidió “no perder el sentido de la realidad”, porque considera que será “muy difícil” que partidos que gobiernan con “la ultraderecha” apoyen las cuentas del Gobierno.

En esa línea, considera que el Ejecutivo tiene la “obligación” de buscar el apoyo de la mayoría de la investidura y no solo por una “preferencia ideológica” sino por la estabilidad del Gobierno: “Debemos cuidar a nuestros aliados más obvios”.

Así, aunque admitió que “hay muchos actores y no se puede despreciar a ninguno”, defendió que se negocie primero con los partidos que dieron su apoyo y en segundo lugar con los que se abstuvieron, como fue el caso de ERC. “No es lo mismo negociar una abstención que un apoyo”, subrayó.