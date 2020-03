Arrieros somos | La Prensa Panamá

Arrieros/arrieras. El refrán pionero es: ‘Arrieros somos y en el camino nos encontramos’. De él, derivó, con el insecto incluido: ‘Arrieras somos y en el camino nos encontramos’. Una variación de la primera palabra, del masculino al femenino. Fenómeno común, provocado hasta por el tiempo de empleo. Casi todos se decantan por ese impulso pionero. El arriero, de arrear, guía el ganado por los caminos. No se asienta sobre un caballo: camina. Y se le ve entre el ganado. En cualquier momento, se encuentra con un colega de oficio, y le tocará interactuar. No debe olvidarse esa circunstancia, sobre todo cuando se toma una decisión crucial.

