Arribó el crucero MSC al puerto de Colón 2000 con más de 900 pasajeros

El Canal de Panamá espera el tránsito por primera vez de 12 cruceros entre ellos, Fridtjof of Nansen, Seabourn Venture, World Navigator, Celebrity Edge, Sea Cloud Spirit, World Voyager, Evrima, Le Bellot, Spirit of Adventure; de la empresa Viking: los buques Viking Neptune, Viking Octantis y Viking Polaris.

