Arriba de un yate: Eiza González acaparó las miradas con una increíble sesión de fotos

En las últimas horas, Eiza González publicó varias fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a gran parte de sus millones de seguidores de alrededor del planeta. En las mismas se puede ver a la morocha desplegando toda su belleza arriba de un lujoso yate con diferentes looks. La oriunda de Ciudad de México lució en las primeras dos imágenes un vestido de color blanco que complementó con un delicado make up, su cabello suelto y accesorios de una reconocida marca de joyas.

“Este es uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Siempre he querido contar una historia que presenta a mujeres, a saber, mujeres latinas. María fue una pionera del movimiento feminista que ayudó a sentar las bases de las futuras pioneras. María es una inspiración para mí y para muchos otros. ¡Estoy muy agradecida con la finca de María Félix por elegirnos para compartir su historia con el mundo! No puedo esperar @mheineman Arriba Sonora” señaló muy contenta Eiza .

