Arriaza Chicas notifica renuncia como viceministro de Seguridad durante plenaria de desafuero; diputados advierten nuevos delitos | Noticias de El Salvador

El director de la Policía irá a tribunales por incumplimiento de deberes y desobediencia. Según diputados, se está ante posibles nuevos delitos, “usurpación de funciones” y “falsedad ideológica”, luego que el funcionario se presentara a la plenaria sabiendo que ya no era viceministro.

Durante la intervención de la defensa del director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, en la plenaria de desafuero en la Asamblea Legislativa, uno de los abogados anunció que Arriaza Chicas ya había renunciado como viceministro de Seguridad, por lo que ya no procedía la votación en el pleno para desaforarlo.

Tras renunciar al cargo, el también director de la Policía enfrentará la justicia por los delitos que le imputa Fiscalía: incumplimiento de deberes y desobediencia. El presidente Nayib Bukele anunció en su cuenta de Twitter que Arriaza Chicas presentó su renuncia el lunes, y que ya fue publicada en el Diario Oficial. “La Asamblea no puede quitarle el fuero ni separar del cargo a alguien que ya no es viceministro”, dijo el mandatario.

La diputada Yanci Urbina, del FMLN, manifestó luego que se debe notificar a la Fiscalía sobre este nuevo “fraude de ley” y posibles nuevos delitos cometidos. Mientras que el efemelenista Javier Valdez dijo que podría darse delito de “usurpación de funciones” y que “estamos ante el menosprecio institucional de la Asamblea Legislativa”.

Al final, los diputados aprobaron con 57 votos enviar certificación a la Fiscalía sobre lo sucedido en la plenaria de desafuero contra Arriaza Chicas.

Los legisladores, luego de un receso, también comentaron que había elementos suficientes para desaforarlo, ya que no fueron suficientes los argumentos de la defensa, opinó el diputado Valdez, del FMLN.

CONTINÚA LEYENDO: Director de la Policía advierte “consecuencias” tras su antejuicio

El diputado Ricardo Velásquez Parker, de ARENA, coincidió en que lo que ocurrió puede tipificarse como una “usurpación de funciones”. “Fue un proceso viciado de mala fe y acuerpado por abogados”, dijo.

El diputado efemelenista Shafick Hándal agregó que podría configurarse otro delito, el de “falsedad ideológica”.

“¿En qué calidad de qué vino este día Arriaza Chicas si presentó su renuncia ayer? Si sabiendo que ya no era viceministro, se sentó, se ejerció una defensa, es una situación que le complica aún más. Qué malos defensores le orientaron, porque sabiendo que ya no era viceministro se prestaron a venir a la plenaria por alguien que ya no podía ser desaforado”, fue la postura del diputado de ARENA, René Portillo Cuadra.

Luego de anunciarse la renuncia como viceministro de Arriaza Chicas, tanto él como su equipo de abogados defensores y los demás funcionarios que habían llegado a acompañarlo se retiraron del pleno.

Previo a notificar la decisión, los abogados defensores alegaron que para que hubiera delito de incumplimiento de deberes el director de la PNC tendría que haber omitido, de manera ilegal, un acto propio de sus funciones.

“Atribuir un delito, no solo a un funcionario, sino que a cualquier persona, no es lo que yo pienso que es delito, no es lo que yo considero, no es lo que alguien me ha dicho que es ese delito, sino que delito va a ser aquel que haya cumplido los elementos mínimos que establece el Código Penal”, dijo la defensa.

Antes de eso, el pleno conoció el dictamen de desafuero, se dio la lectura del mismo y luego los abogados defensores tuvieron una hora para hacer uso de la palabra. Luego, la fiscal del caso, la diputada del FMLN Cristina Cornejo, tuvo el mismo tiempo para los alegatos en contra del director de la Policía.

Mientras se desarrollaba la plenaria, representantes de diferentes sindicatos se apostaron en las afueras del palacio legislativo donde quemaron pólvora y realizaron protestas. También hubo algunos altercados con periodistas.

Hasta el lunes, GANA y PCN se habían pronunciado en contra de desaforar a Arriaza Chicas, quien es acusado de los delitos de incumplimiento de deberes y desobediencia, al no cumplir con las órdenes que le diera la Fiscalía General de la República (FGR) y la Asamblea Legislativa.

Planteamiento de la fiscal de la comisión especial, Cristina Cornejo

La fiscal de la comisión especial para el desafuero del director de la PNC, la diputada Cristina Cornejo, expuso durante su intervención que el ministro de Hacienda alegó que no sabía de la convocatoria que le había hecho la Asamblea Legislativa.

Sin embargo, Cornejo añadió que en una hoja de referencia firmada por el mismo director Arriaza Chicas se menciona que es un hecho público la convocatoria para el ministro de Hacienda, y donde el funcionario habría dicho que no llegaría a la Asamblea a “perder el tiempo”, lo cual podían comprobar con el rastreo de tuits y videos en redes sociales.

“Como va usted a no saber, si el mismo director de la Policía Nacional Civil le emite una nota diciendo que por favor venga a comparecer, a informar a la comisión, y el mismo director de la Policía dice que el ministro de Hacienda le dijo que ‘no’ porque estaba muy ocupado y que tenía que presentar el proyecto de presupuesto”, expuso Cornejo.

“La Policía Nacional Civil y todos los funcionarios públicos de este país están sometidos a las leyes, a la Constitución y si esto no se cumple tienen que responder ante la ley y la Constitución, y véase aquí un claro ejemplo de ello”, dijo la fiscal Cornejo.

Luego fue el turno de los abogados defensores, quienes en sus alegatos justificaron por qué no proceden los delitos que le atribuyen al director Arriaza Chicas.

Los posibles delitos que le atribuyen a Arriaza Chicas

El desafuero del director de la Policía se realiza a petición de la Fiscalía General de la República, para poder ser juzgado por dichos delitos.

LEE TAMBIÉN: Defensa de Arriaza Chicas y fiscal en su contra tendrán una hora para alegatos en plenaria especial de antejuicio

El director de la Policía desobedeció la orden de una comisión legislativa por no haber llevado con apremio al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, para que explicara el uso que le ha dado el gobierno a los $3,000 millones durante la etapa crítica de la pandemia por COVID-19.

La segunda desobediencia de Arriaza Chicas fue cuando no cumplió la orden de la oficina fiscal de Apopa, en la que le pedía que desalojara a las personas que impedían el ingreso de los camiones recolectores de basura al relleno sanitario de Nejapa, lo que ponía en riesgo la salud de la población.

El Fiscal General, Raúl Melara, le advirtió al director de la Policía que negarse a cumplir la orden puede acarrear responsabilidades penales.

El artículo 321 del Código Penal establece el delito de incumplimiento de deberes con penas que van desde los cuatro a seis años de prisión, además de la inhabilitación especial para el desempeño del cargo por igual período.

Otra de las conductas delictivas que se le puede configurar al director de la Policía es desobediencia, tipificado en el artículo 322 del Código Penal.