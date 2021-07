Arrestos en la I-95, en Massachusetts: 11 hombres armados que dicen ser de un grupo llamado “Rise of the Moors” | Univision Noticias | Noticias Univision Estados Unidos

No está claro si ‘Rise of the Moors’ está específicamente afiliado a ese movimiento. En su sitio web, tienen una leyenda que en la que se autodescriben como “estadounidenses moros” que buscan “educar nuevos moros e influir en nuestros ancianos”.

Los oficiales inmediatamente pidieron refuerzos. El incidente luego se volcó a la vera de la carretera. Si bien no hubo disparos, la situación se extendió varias horas, hasta pasadas las 10:00 am ET, cuando la policía terminó por detener a todos los sospechosos.

Todo comenzó en la madrugada de este sábado, cuando cerca de las 1:30 am ET oficiales detectaron dos autos a la vera de la I-95 con las luces de emergencia encendidas. Según relatan medios, estaban cargando gasolina con sus propios bidones.

You May Also Like