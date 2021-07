Arrestan en Haití a sospechoso de orquestar asesinato del presidente

Henry no hizo comentarios públicos sobre la reunión del domingo y no respondió a la solicitud de comentarios de CNN.

Pero no ha sido confirmado por el parlamento, que no se ha reunido desde 2020, y estaba en proceso de ser reemplazado por Ariel Henry, a quien el presidente nombró el 5 de julio, poco antes de su muerte.

Era la 1 am cuando los atacantes irrumpieron en la residencia privada del presidente en Petion-Ville, un suburbio de la capital de Haití, disparando a Moïse 16 veces, según el ex primer ministro Laurent Lamothe. La primera dama Martine Moïse, quien también recibió un disparo en el ataque, fue evacuada a cuidados intensivos en un hospital de Miami.

Aún no está claro si Sanon, quien según la policía nació en Marigot, Haití, ha contratado representación legal para abordar posibles cargos, y aún no ha comentado públicamente sobre las acusaciones.

