Posteriormente, la hija, Makayla, al ver la reacción de Jillian a pesar de que le había pedido disculpas, le acusó de “racista”, a lo que la mujer le contest ó: “No puedes simplemente ir llamando racistas a los blancos. El mundo no es así. Los blancos no son racistas, nadie es racista”, dijo ya subida en el coche, conducido por su pareja.

You May Also Like