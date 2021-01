Arrestan a otro hombre armado y a una mujer en centro blindado de Washington

La sospechosa intentó alejarse en su vehículo cuando vio que la Policía del Capitolio no creía su historia, pero fue detenida y acusada de hacerse pasar por un agente policial o de seguridad, por no obedecer a un agente de la ley y por huir de él.

En el Distrito de Columbia, donde se encuentra Washington, está prohibido llevar armas en público si no están ocultas ; y Berry fue arrestado por portar una pistola sin licencia, poseer cargadores de alta capacidad y tener munición no registrada.

