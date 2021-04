Arrestan a Marco Bográn por compra de hospitales móviles

“Recibimos de parte de Axel López infinidad de promesas de que los hospitales se instalarían en tiempo y forma, lo cual nos hizo dar promesas de instalación que no cumplimos, pero no cumplimos porque sea culpa de Invest-H , sino del proveedor que nunca cumplió”, dijo Leva Bulnes. Hasta la fecha, solo el hospital móvil que se instaló en San Pedro Sula está operando y atendiendo a pacientes con covid-19, pero no con la capacidad que se prometió de 91 camas.

No aptos para pacientes covid. Expertos reconocieron que los hospitales móviles no servían para atender a los enfermos de covid-19.

