Arrestan a Juanes por robarse un automóvil ¡Por error!

El policía llama al dueño del carro, él llega a mi casa y me comenta que había dejado las llaves dentro del carro, por eso a mí me prendió cuando subí. Terminamos abrazados y riéndonos del asunto”.

El dueño original del automóvil había dejado la llave dentro del mismo, así que el auto no solo abrió sino que encendió el motor y de esta forma Juanes y su esposa se llevaron un coche que no era suyo y ni se dieron cuenta.

Juanes decidió ir con los oficiales a mostrarles el carro y cuando lo abrió se dio cuenta de que había cosas dentro del mismo que no coincidían con las que había en él realmente suyo por lo que se percató que ese auto no era el de el sino de otra persona más.

