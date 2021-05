Arremete Saunders hasta con la prensa para calentar a Canelo

Sorpresa no es que Billy Joe Saunders empezara a hablar de más para tratar de calentar la pelea con Canelo Álvarez de este sábado ante 68 mil fanáticos en el estadio de los Dallas Cowboys en territorio texano, pero no sólo se ha metido con el mexicano y con su equipo, sino también con parte de la prensa mexicana que está cubriendo el evento.

You May Also Like