“Arrastramos una pérdida del poder adquisitivo del 20%”

De momento, la noticia no ha sentado bien precisamente en los sindicatos. “ Rechazamos la congelación salarial a los empleados públicos” , explicó el presidente de CSIF, Miguel Borra. “Nos parece lamentable la filtración del Gobierno. No podemos olvidar que arrastramos una pérdida de poder adquisitivo desde 2010 que ronda el 20% y somos los que luchamos en primera línea contra la pandemia. No hay derecho a que nos enteremos por los medios de comunicación”, sentenció.

De hecho, Carmen Calvo había apuntado que no irá a la negociación de los Presupuestos. “No. No está eso en la mesa . En la mesa está ya una fase interna de avance de una propuesta de Presupuestos Generales del Estado para la que estamos pidiendo a todo el arco parlamentario que ayude, cada cual con lo que puede”, dijo.

You May Also Like