Arranca un Consejo Europeo decisivo en el que la UE pedirá reformas laborales, industriales y verdes

Europa está inmersa en una etapa decisiva. Hoy y mañana se celebra un Consejo Europeo clave para el futuro de la UE. Está previsto que en este primer encuentro presencial tras la pandemia se debata sobre el fondo de recuperación para hacer frente a los efectos del coronavirus. Pero el resultado no está claro: cantidad, condicionalidad, cambios…

¿Qué se puede esperar? Mientras los países del sur, como España, Francia o Italia piden ayudas directas, los del norte, de corte más frugal, ven con mejores ojos las ayudas en forma de préstamos. Los expertos consultados por 20minutos coinciden en que las condiciones que se pondrán a España “no tendrán nada que ver con las de 2008”.

Prioridades. Una economía sólida

Europa ha dado un paso de gigante con la proposición de la Comisión Europea. Eso sí, la propuesta del Plan de Reconstrucción pone sobre la mesa una elevada cantidad de dinero. Son 750.000 millones de euros, de los que dos terceras partes se traducirán en subvenciones, no en préstamos. “Es evidente que nada es gratis, este dinero vendrá de un endeudamiento colectivo de la Unión Europea y, por lo tanto, es lógico que se gaste en las prioridades de la UE, es decir, se gastará con sus condiciones”, explica el líder de Ciudadanos en el Parlamento Europeo (PE), Luis Garicano.

La mayoría europea –formada por conservadores, socialdemócratas y liberales– está de acuerdo en que esas enormes sumas de dinero estarán sujetas a las condiciones europeas. Pero estas acabarán orientadas a aspectos muy concretos: “Reformas, proyectos muy específicos, inversiones que aporten valor añadido y que tengan, en su núcleo, los criterios del green deal europeo y de la transformación digital”.

Reformas. Transición verde, digitalización, sanidad…

“Si Europa no aprueba el plan de inversiones, no hay dinero”, aclara Garicano. Si España comunica “que lo usamos para bajar los impuestos a la renta no te lo van a dar”. El objetivo es mejorar el mercado de trabajo, la industria, la transición verde, la educación. “Esos son los objetivos y hay que cumplirlos”, matiza el líder de Cs en el PE. Son proyectos que sirven “para reparar y respaldar el tejido económico, incrementar su resistencia, crear empleo para la era digital y, al mismo tiempo y de forma coherente, contribuir a la transición ecológica y estimular el desarrollo económico y social sostenible”, prosigue. Y es que Garicano lo tiene claro: “Europa quiere asegurarse de que invirtamos este dinero en tener una economía sólida para que dentro de unos años no tengamos que volver a necesitar préstamos europeos”.

El investigador de Elcano Enrique Feás explica con detalle con qué nos vamos a encontrar. Serán dos bloques de inversión. “El más grande, de unos 684.000 millones de euros, se centraría en gastos para la recuperación económica y resiliencia de las economías y en la transición hacia una economía verde y digital”, desarrolla. El uso de sus fondos “estaría condicionado a la presentación por parte de los Estados miembros de los denominados Planes de Recuperación y Resiliencia, que propondrían proyectos y reformas compatibles con las recomendaciones del denominado Semestre Europeo de la Comisión”. Se trata fundamentalmente, dice, de “financiar reformas estructurales y proyectos de transición verde y digital que hagan más resilientes a las economías”.

En un segundo ámbito de gasto, de menor cuantía, habría 66.000 millones de euros destinados a la autonomía estratégica y sanitaria, así como a la cooperación. Para ello, habría 26.000 millones en garantías para empresas solventes en sectores estratégicos con cargo al denominado Instrumento de Apoyo a la Solvencia dentro del Fondo de Inversiones Estratégicas Europeo del Banco Europeo de Inversiones (BEI), garantías que respaldarían participaciones de entidades nacionales en el capital de dichas empresas.

¿Recortes?

El punto fundamental es entender que esta crisis no se debe a las malas políticas. “Se habla de Grecia, de los hombres de negro, de aquellas imágenes que han quedado de anteriores crisis y que se traducen ahora en trazos populistas de brocha gorda… y el que habla de eso ignora, porque realmente no lo sabe o por mala fe, de qué estamos hablando”, comenta, de nuevo, Garicano.

Las fuentes resaltan que hay “unidad” para pedir que las reformas no se basen en ajustes o recortes. “Las condiciones no tienen nada que ver con el control del déficit, como hace diez o doce años, nada que ver con la austeridad“.

Una negociación compleja

Por su parte, el profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) Luis Bouza comenta que estamos “en un escenario particular” y resalta el cambio de postura de Alemania: “Es importante el legado que pueda dejar Angela Merkel”. Para él, el plan que puede salir del Consejo Europeo “será muy parecido a la propuesta pactada por Alemania y Francia”, pero habrá que dar “una contrapartida” al norte. “Está en juego el mercado común”.

Bouza asegura, como el resto de fuentes, que ya “no se habla de austeridad” y está previsto que las reformas vayan “encaminadas a cómo usar el dinero de la mejor manera”. Considera, por tanto, “problemático” hablar de rescate. Europa, eso sí, se la juega.