Arranca la segunda mitad de la NBA con los Lakers y Bucks como fuertes candidatos al título

Pero pese al liderato de conferencia, el camino hacia la final de los Lakers no será nada sencillo. Su vecino, los Clippers, les han derrotado en los dos partidos que han disputado hasta ahora y han añadido músculo y talento en las últimas semanas con las contrataciones del alero Marcus Morris (proveniente de New York Knicks) y, según reportó ESPN , también del base Reggie Jackson (Detroit Pistons).

Previsiblemente, los Lakers acabarán con una etapa negra en la que no clasificaban a los playoffs desde 2013. La llegada de Anthony Davis les ha metido en la pelea por un anillo que no consiguen desde 2010 y para el que este año tienen una motivación extra tras la inesperada muerte de Bryant el mes pasado en un accidente de helicóptero.

