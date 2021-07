Arranca la búsqueda del mejor café de Panamá

“Con el tueste de las muestras de 169 lotes del mejor café de Panamá, inició el Virtual Best of Panamá (BOP) 2021, organizado por la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP por sus siglas en inglés)” confirmó D aniel Peterson, presidente de la SCAP.

Este fin de semana inició el tueste de los lotes de café que participan en el Best Of Panamá y el lunes inicia la cata nacional que se extenderá hasta el viernes cuando se darán los resultados obtenidos por cada lote en cada una de sus variedades.

