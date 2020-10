Arranca el festival de cine de Busán, pese al coronavirus

El festival ofrece este año 70 estrenos mundiales, incluido Septet: The Story of Hong Kong, una película de sketches en la que el director hongkonés Johnnie To pidió a otros seis directores reflexionar sobre sus recuerdos de infancia y presentar una visión de su ciudad, que tuvo una próspera industria cinematográfica.

“Desde el comienzo de la epidemia, he participado en varios debates en línea sobre películas. Puedo decir que es horrible”, dice el director Kim So-young, que no se ha perdido ninguna de las últimas diez ediciones del BIFF.

You May Also Like