Arranca el comité que investiga el ataque al Capitolio con divisiones que muestran la fractura del Congreso | Internacional

Pelosi continúa defendiendo la necesidad del panel: “Creo que esta comisión, para conquistar la confianza del pueblo estadounidense, debe actuar de manera que no tenga ningún partidismo, se trata de patriotismo”. “Estoy muy orgullosa de los miembros de la comisión y estoy segurísima de que lograrán ese objetivo. Tenemos que volver a ignorar las payasadas de aquellos que no quieren encontrar la verdad”, declaró la demócrata.

Pelosi declaró el domingo que Kinzinger “aporta un gran patriotismo a la misión del comité: encontrar los hechos y proteger la democracia”. El republicano dejó claro el objetivo que perseguía al aceptar unirse a la misión de investigación. “Permítanme ser claro, soy un republicano que cree en los valores conservadores, pero que juró defender la Constitución y, a pesar de que esta no es la posición que deseaba o buscaba, cuando el deber me llame siempre responderé”, informó el congresista.

El 21 de julio, Pelosi nombró a ocho miembros para la comisión investigadora, que incluía a siete demócratas y a un republicano. Dos días antes, el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, anunció a los cinco miembros que recomendaba a su partido para escrutar los acontecimientos de enero. Aquel miércoles 21 de julio, Pelosi también anunció mediante un comunicado que rechazaba la proposición de dos de los cinco legisladores que ofrecía McCarthy, Jim Banks (Indiana) y Jim Jordan (Ohio), debido a que habían refrendado en el pasado la falsa teoría del fraude electoral que denunciaba Trump. La presidenta de la Cámara de Representantes daba por válidas las otras tres recomendaciones. En respuesta, McCarthy retiró de la mesa de negociación a todos sus candidatos y advirtió de que no nombraría a nadie más para ese comité si no se aceptaba a los cinco ya propuestos.

