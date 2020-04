Arquidiócesis de Panamá anuncia cronograma de misas televisadas para la Semana Santa

A post shared by Arquidiócesis de Panamá (@arquipanama) on Apr 2, 2020 at 3:54pm PDT

View this post on Instagram

Se precisa que este 5 de abril, Domingo de Ramos, la misa empezará a las 8:00 a.m.; el 9 de abril, Jueves Santo, se llevará a cabo la misa de la Cena del Señor a las 5:00 p.m.; el 10, Viernes Santo, será la celebración de la Pasión del Señor a las 4:00 p.m.; el 11 día, Sábado Santo, se desarrollará la Vigilia Pascual desde las 6:00 p.m.; y el 12 de abril, el Domingo de Pascua, se realizará la Misa de Resurrección del Señor, a las 8:00 a.m.

You May Also Like