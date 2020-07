Arquera colombiana sufre amputación de pierna tras accidente

“Sé que estamos pasando por la misma circunstancia, que tenemos una amputación. Sé que eres una persona deportista, igual que yo, que siempre he amado mucho el deporte, que me encanta bailar”, expreso Álvarez en un video. “Quiero contarte que lo más importante es que estamos vivas y saber que una amputación no nos quita la posibilidad de volver a hacer lo que amamos”.

You May Also Like