ARPA y CMP acuerdan hoja de ruta para el desarrollo de proyectos en la industria marítima

Por su parte, el presidente de la CMP, indicó que la renovación de este convenio lo que busca es seguir trabajando en conjunto, no solo en el tema educativo, sino para que ambos gremios logren trabajar por un mejor sector marítimo y logístico en el país. “Desde hace un año ya hemos trabajado juntos en la Ley de Cabotaje, pues como se sabe, nuestro país no contaba con una ley de Cabotaje y hoy gracias a esos esfuerzos tenemos una Ley de Cabotaje y estamos trabajando juntos para que esa ley sea reglamentada y poder tener una normativa al igual que el resto de los países que cuentan con leyes de cabotaje”, apuntó.

You May Also Like