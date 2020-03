Aros y tableros nunca se importaron

La Fepaba está entre las organizaciones que no justificaron el uso de fondos, según el informe preliminar de la Contraloría. No sustentaron cheques por un total de $219 mil.

En las cartas en las que se piden fondos a Pandeportes se contemplaron lugares donde no hay ningún entrenador certificado. Y a pesar de que Araúz aseguró que “la transparencia reina”, la Fepaba está entre las que no justificaron el uso de fondos en las auditorías preliminares de la Contraloría.

