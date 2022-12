Armenia clama contra el recrudecimiento del conflicto en Nagorno-Karabaj: “Queremos una solución pacífica”

“El único que no quiere paz es Azerbaiyán, siempre buscan una excusa” , comentan las fuentes armenias, que recalcan que el país “tiene que proteger su soberanía. ¿Y hay optimismo? No demasiado, al menos desde el lado de Armenia. “Es complicado hablar de tiempos porque se trata de un camino más táctico que de otro tipo. Nosotros lo que queremos es un acuerdo de paz”, sentencian las fuentes.

“Esto es algo entre un país que es democrático, Armenia, y otro que no lo es, Azerbaiyán”. Esa frase, pronunciada por el embajador de Armenia en España, Sos Avetisyan , a 20minutos da contexto de lo que lleva décadas sucediendo en Nagorno-Karabaj. Es un conflicto enquistado, en una región como la del Cáucaso en la que Rusia quiere jugar su influencia pero no puede hacerlo todo lo bien que le gustaría porque tiene en Ucrania una prioridad mayor. Y mientras, el conflicto en la región se recrudece con el paso de los meses. “Nosotros queremos que la solución sea pacífica” , repite Avetisyan para dejar clara la posición armenia.

You May Also Like