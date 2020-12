Armando Manzanero vs Luis Miguel: Así fue su polémica relación

Pese a que Luis Miguel considera que Armando Manzanero estaba olvidado cuando su álbum “Romance” le dio nueva fama, y que el compositor consideraba que el joven cantante no gozaría de su estatus actual sin sus canciones, al parecer los rencores no han sido eternos.

“Hay gente que no conoce el agradecimiento. No quiero hablar de él, pero pienso que qué pena. Es más fácil que un elefante logre entrar por el ojo de una aguja a que Luis Miguel haga algo por el prójimo”.

You May Also Like