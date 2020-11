¡Arman nómina opositora! | La Prensa Panamá

Fuentes indicaron inclusive que el ex oro olímpico y mundial de salto largo, Irving Saladino, estaría al frente, pero el ahora director técnico de Pandeportes lo negó, pues dijo que su actual cargo no le daría el tiempo necesario para presidir el COP.

Riley, quien dijo que no aspira a presidir la nómina opositora, pero que sí la apoya, reveló que Young es la candidata y, según la ex atleta olímpica, seguirá los lineamientos del actual presidente del COP, Camilo Amado, quien ya culmina, los dos periodos, que permiten los estatutos.

Dado esto, La Prensa pudo conocer que por el momento se están armando dos nóminas que buscarán llegar a la silla del COP. Una que no ha definido quién está al frente, sin embargo, la conforman Danilo Velasco , presidente de la Federación Panameña de Softbol; Estela Riley , dirigente del judo y actualmente secretaria general del COP; Jahir Peralta , presidente de la Federación Panameña de Baloncesto; y el ex atleta olímpico de pesas Alexis Batista .

