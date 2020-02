A veces, dentro de algunos años, nos preguntaremos ¿qué estabas haciendo tú en el día del fin del mundo? Y surgirá el recuerdo del momento aquél en el que la radio, o la televisión, o la llamada de un amigo nos precipitó de golpe en la peor de las pesadillas. El Imperio atacado, golpeado en sus mayores símbolos: las torres gemelas del World Trade Center, el Pentágono.

El gendarme del mundo, que se ve incapaz de proteger a sus propios ciudadanos, disparándole a un avión lleno de pasajeros que volaba cerca de Pittsburgh. Un presidente pusilánime, aterrorizado y escondido en una base de Louisiana mientras el mundo entero aguardaba su discurso a la vuelta a Washington.

Las fronteras con México y Canadá, cerradas. El tráfico de Nueva York, detenido. El territorio entero declarado zona prohibida con los aviones que volaban por encima de dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, buscando aeropuertos donde aterrizar. El mundo entero pendiente de un hilo, hipnotizado delante de la radio o la televisión mientras las pantallas daban una y otra vez la imagen del aparato chocando adrede con la torre, y del edificio desplomándose, y de una persona que se arrojó al vacío al preferir una muerte más humana.

Mañana será otro día, nos decimos. Nos despertaremos para comprobar que nada de todo eso es cierto, que las torres siguen en su lugar, y el presidente en la Casa Blanca, y los amigos en sus casas disponiéndose a seguir la vida cotidiana. No es verdad que se esté preparando una tremenda respuesta cuyo alcance nadie conoce. No es verdad que el mundo que conocíamos se fue abajo el día once de septiembre del 2001, de la mano de unos terroristas por el momento sin nombre que nos demostraron lo frágil que es nuestra manera de ser. No es cierto que los palestinos,

y los iraquíes, y los afganos celebren risueños la humillación del gigante como si todo fuera a quedarse ahí.

En el día del fin del mundo apenas tardaría nadie más de una hora en enterarse. Habrá que reescribir los evangelios. El Apocalipsis no lo anunciarán las trompetas de los ángeles. Nos lo transmitirá en directo la televisión.





