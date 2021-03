Arkansas aprueba una ley que permitirá a los médicos negarse a tratar pacientes LGTB por razones morales o religiosas

Asociaciones LGTB insisten en que la norma no excluye que un médico o un enfermero se nieguen a tratar a una persona homosexual o transgénero por el mero hecho de serlo y señalan que las leyes federales prohíben discriminar en base a la raza, sexo, género, origen… pero no lo dejan todavía tan claro en el caso de la orientación sexual o identidad de género.

“Apoyo la objeción de conciencia siempre y cuando el cuidado de emergencia quede exento y la objeción de conciencia no pueda utilizarse para negar atención general sanitaria a cualquier clase de personas”, dijo el gobernador, un extremo que el sector LGTB no ve tan claro.

El gobernador republicano de Arkansas, Asa Hutchinson, ha firmado una ley que permitirá al personal sanitario rechazar tratar a ciertos pacientes en base a sus creencias morales y religiosas, según han informado varios medios locales. Aunque la norma no lo cita explícitamente, deja la puerta abierta a que los sanitarios rechacen tratar a pacientes LGTB por razones morales , eso sí, únicamente en casos que no supongan una emergencia.

