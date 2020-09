Arjona: ‘No soy enemigo del reguetón, pero la gente hace lo que está de moda’

“Sí tengo algo en contra de la gente que pertenece a otro género y para sacar la cabeza hace duetos con el reguetón, eso no me gusta. La gente intenta salir a flote haciendo lo que está de moda, pero hacer lo que está de moda siempre genera una especie de ‘segundón’ que no cambia absolutamente nada”.

Eso lo motivó a conseguir los estudios Abbey Road, ya que quería utilizar las antiguas técnicas de grabación que hicieron famosos a The Beatles. “Hay algo que pasa ahí con el sonido que se logra en ese lugar, que hace que las cosas suenen de otra manera”, dijo. Aunque, fiel a su estilo, aseguró que “eran terriblemente incómodos” y que “al principio la magia que dicen que se siente, no es”.

