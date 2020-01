Arjona añora Guatemala | La Prensa Panamá

NUEVA PRODUCCIÓN. DISCO DE ORO.

Ricardo Arjona confesó que conforme pasa el tiempo le aumentan las ganas de volver a vivir en su país natal, Guatemala, y que es una posibilidad que podría hacer realidad a mediano plazo.

“Yo no me veía regresando y ahora mismo no lo veo, pero quizá dentro de cinco ó 10 años. Esto de regresar es parte de un proceso de madurez, de buscar la solidez de los amigos de antaño”, dijo en la rueda de prensa de la presentación de su disco más reciente, Adentro.

“Me costaba poco abandonar los lugares. Me preguntaban si no sentía nostalgia por haberme ido de Guatemala, y claro que la sentía, pero en realidad podía más el mundo nuevo que me brindaba imágenes como compositor”, afirmó.

Luego de años de no volver a Guatemala con frecuencia, Arjona visitó su país dos veces en los últimos dos meses. Además del viaje en que presentó su disco, en octubre volvió para ir a las áreas afectadas por las lluvias causadas por la tormenta “Stan”. Una fundación que dirige el cantante ha coordinado con el Gobierno de Guatemala llevar instrumentos musicales a los niños afectados por la catástrofe.

Según el músico, “en nuestro entorno cercano podemos seguir siendo consecuentes con nuestros ideales de estudiantes… y no ser como quienes hablan de hacer una revolución y defender el proletariado, pero a la muchacha que trabaja en casa le pagan mal”.

Si no, la otra opción es “que vamos a ser parte de un mundo globalizado (en el que) si yo en la ‘refri’ tengo qué comer, los demás que se j…”. Sin embargo, aseguró que “jamás participaría en un cargo político”.

Arjona anunció que en febrero comenzará la gira de su nuevo disco. “No concibo otra forma de comenzar una gira que en Toluca; es una cuestión de superstición”, dijo.

Además, la disquera le entregó al artista su primer disco de oro para Adentro, por vender más 50 mil copias apenas dos días después de haberlo presentado.