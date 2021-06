Ariel Barría Alvarado o el valor de la mentira

Escribimos para postergar la muerte. Cuando Dante escribió la Divina Comedia , no lo hizo para imaginar el infierno o el purgatorio como espacios puntuales; imaginó una ficción que nos sirviera para dialogar de nuestra condición humana. De esta manera, Dante se inmortaliza en la literatura y en cierta forma vence a la muerte. Cada vez que leemos la Comedia de Dante, leemos la imagen, no del infierno, sino una imagen de la humanidad, del mundo, que Dante percibió desde el arte.

You May Also Like