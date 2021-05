Ariana Grande se casó con Dalton Gomez en una íntima ceremonia

La vida sentimental de Ariana Grande ha dado un giro significativo, luego de que se diera a conocer que la cantante y su novio, Dalton Gomez , tomaron la decisión de casarse, esto en una ceremonia que se ha llevado a cabo en California. La noticia de este enlace se da a tan solo meses de que la pareja se comprometiera, como lo reveló en su momento la intérprete de temas como 7 Rings o Thank You a través de sus redes sociales, espacio en el que además presumió el llamativo anillo que su amado le entregó. Desde ese día, la incertidumbre se mantuvo en torno a la fecha en la que se celebraría la boda, algo que ambos mantuvieron en secreto y que finalmente solo compartieron con sus más allegados, tomando por sorpresa a todos los fanáticos que están muy pendientes de los movimientos de la estrella.

