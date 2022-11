Ariana Grande, Kim Kardashian, Emily Ratajkowski…

Aunque clicheriano y pasado de moda, se solía decir, como consejo a los hombres heterosexuales, que quien hace reír a la chica es quien acaba conquistándola. Porque el humor es una belleza mucho más equitativa y, sobre todo, menos pasajera. Pero hacer reír bien no es tan fácil. Hay, de hecho, quienes tienen cierto don gracil que les hace, finalmente, irresistibles. Porque la gracia, con estilo, da carisma, carácter e incluso cierto donaire que acompaña a la persona como algunos perfumes.

Y todo esto puede ser cierto, o quizá no, en el caso de Pete Davidson. Porque esos son -gracioso, irresistible, carismático…- varios de los adjetivos con los que le han tildado la larguísima lista de mujeres que han sido sus parejas. Una lista que, por supuesto, ya se ha convertido en broma en Twitter por desconocerse quién será la próxima y de las que hasta la jet set norteamericana hace bromas, como la cantante y presentadora Dionne Warwick, de 81 años, quien hace poco dijo que le tocaba ser “la siguiente”.

Tirando de cronología, vamos a ir una por una de las que, al menos, han estado públicamente saliendo con él. El resto, es fácil sospecharlo, también estarán de acuerdo en la descripción que han hecho de él las otras celebrities.

Carly Aquilino

La primera mujer famosa con la que sale es una humorista como él, Carly Aquilino, en 2015, que por aquel entonces había triunfado apareciendo en Girl Code, una serie de la MTV. Pete, por su parte, afrontaba su segunda temporada en el Saturday Night Live. Se descocen detalles de cómo fue la relación, más allá de que apenas duró unos meses y rompieron aquel mismo año. Eso sí: quedaron como buenos amigos. Y para prueba: Aquilino es uno de los personajes principales de la primera película en la que Davidson era el protgonista, El rey del barrio, de Judd Apatow.

Cazzie David

Pete comenzó a salir con otra humorista, Cazzie David, hija del legendario Larry David, en mayo de 2016, y duraron dos años, hasta primeros de 2018. La ruptura, de mutuo acuerdo, sin embargo, dejó devastada a David, que poco después le llamó para volver pero, cuando le contestó, con un mensaje, Pete le aseguró que está “más feliz que nunca”. Además, como tardó nada en comenzar con Ariana Grande, muchos focos se pusieron sobre ella, lo que le causó problemas de salud mental de los que ha hablado en su libro de ensayos No One Asked For This [Nadie pidió esto].

Ariana Grande

Y llegó el escándalo. Mayo de 2018: humorista y cantante hacen público su romance -aunque se conocían desde 2016-. Junio de 2018: anuncian su compromiso. Agosto de 2018: en su álbum Sweetener, Ariana Grande incluye una canción llamada Pete Davidson. En todo este tiempo asisten a varias alfombras rojas. Septiembre de 2018: muere por una sobredosis accidental el rapero Mac Miller, exnovio de Ariana. Octubre de 2018: Ariana y Pete rompen. Las críticas contra el humorista por el inoportuno momento para no apoyar a su prometida son furibundas. Febrero de 2019: Ariana lanza su disco thank u, next, traducible como gracias y que pase el siguiente, y que compone y graba desde el octubre anterior. Por supuesto, tiene referencias explícitas a Davidson, quien por su parte le desea lo mejor en varias entrevistas. El resto es literatura.

Pete Davidson y Ariana Grande posan en los MTV Video Music. GTRES

Kate Beckinsale

El inicio de 2019 también fue el inicio de otra relación más para Davidson. Esta vez, con una mujer que le sacaba casi dos décadas de edad. Se trataba de la actriz Kate Beckinsale, dejándose ver ambos en actitud muy romántica en varios eventos, como un partido de la NBA donde se besaban públicamente. En una entrevista en marzo con Los Angeles Times, la intérprete de Van Helsing o la saga Underworld decía: “Nunca antes había estado en esta posición. Todo es bastante impactante y es algo a lo que hay que acostumbrarse. Romperías si no te gustase esa persona. Si [la diferencia de edad] fuese lo principal de la relación, habría un problema. Pero no lo es”. Cortaron un mes después, en abril.

Se confirma la relación entre Kate Beckinsale y Pete Davidson. TWITTER

Margaret Qualley

Pete Davidson encadenó la anterior con otra relación con una actriz. En este caso se trataba de Margaret Qualley y la iniciaron ya a finales del verano de 2019. La intérprete de la serie La asistenta (donde su madre en la ficción era también su madre en la vida real, Andie MacDowell) o las películas Érase una vez en… Hollywood y Dos buenos tipos y el humorista fueron vistos en varias citas, siendo la más sonada en Venecia. Duraron poco: en octubre ya habían roto.

Kaia Gerber

Un mes después, Pete Davidson ya estaba saliendo con otra mujer: la supermodelo Kaia Gerber. Al principio lo llevaron con bastante discreción, aunque luego ya llegaron las muestras de cariño público. Pero cierta maldición de los dos meses perseguía a Davidson y en enero de 2020 ya no estaban juntos. En una entrevista con el presentador Charlamagne tha God, Pete admitió que ya antes de comenzar su idilio él estaba “pasando por mucha mierda”, aseverando luego que Kaira era “mucho más inteligente” que él.

Phoebe Dynevor

Y de nuevo otra actriz. Tras el parón vital mundial que supuso el coronavirus y el confinamiento masivo, a principios de 2021 Pete Davidson fue visto y se hizo fotos con los fans en Altrincham, muy cerca de Mánchester, en Reino Unido, donde vive Phoebe Dynevor, protagonista de la serie Los Bridgerton. Un mes antes se supo que ella había estado en Brooklyn. Fue una fan británica quien reveló haberlos visto de la mano, en actitud cariñosa y que parecían muy felices. Para julio, se besaban en las gradas de Wimbledon. En agosto cortaban.

Kim Kardashian

Las especulaciones comenzaron en otoño de 2021. Kim Kardashian, ya separada de Kanye West, había acudido al SNL como invitada y en un sketch se tenía que dar un beso con Pete. Poco después eran fotografiados de la mano en la montaña rusa del parque de atracciones Knott’s Berry Farm. A partir de ahí, continuas pesquisas entre los medios de EE UU por saber si coincidían en fiestas, en locales. Se miraban con lupa las stories de Instagram de la empresaria y, de la noche a la mañana, eran inseparables. Hasta tatuajes se hizo el humorista en honor a la influencer. Hasta se habló de la posibilidad de tener hijos. Pero Kanye se empeñó en hacerle la vida imposible a Pete, que tuvo que ir a terapia. Mucho duraron: nueve meses. Aunque en la primera semana del pasado agosto la pasión se agotaba. Ya lo había dicho Kim: “Solo estaba buscando sexo”.

Kim Kardashian y Pete Davidson, en la MET Gala 2022. Charles Guerin / GTRES

Emily Ratajkowski

Y llegamos a la actualidad con otra recién divorciada. Hace algo más de una semana unas imágenes destapaban que Davidson, desde este mismo noviembre, está quedando con Emily Ratajkowski, quien era una buena amiga, ya había dicho qué le atraía a las mujeres del cómico y había asegurado no hacía tanto que no estaba cerrada al amor tras separarse de Sebastian Bear-McClard, quien ha sido su esposo durante cuatro años y padre de su único hijo, Sylvester Apollo. “Pete hace reír a Emily y le encanta lo inteligente que es”, ha dicho una fuente. El humor es lo que tiene.