Argentina y la sorprendente victoria frente a México: Messi no decepcionó

Argentina derrotó a México en el Grupo C de Qatar 2022 (Foto: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

La Selección de Argentina tenía el futuro en sus manos. Si ganaba en la segunda jornada, se metía en la pelea para avanzar a los octavos de final. Aunque existía otra variante, si el Tricolor triunfaba sobre Argentina, lo podía dejar fuera del Mundial. El resultado estaba puesto en para ambos; al final Argentina no tuvo rival. De ese modo, la segunda jornada del Grupo C en Qatar 2022 no era apto para cardiacos . El resultado no sorprendió y la Albiceleste se llevó la victoria de manera rotunda.

En un partido en el que dominaba Argentina, las llegadas eran escasas y existía poca participación del Tri, una jugada del llamado mejor jugador del mundo pudo sobreponerse a la escuadra mexicana que se replegaba en el fondo. Lionel Messi recibió en tres cuartos de cancha, disparó de zurda y puso el esférico al poste más lejano de Paco Memo. Argentina se liberó de un peso que cargaba en la espalda y celebró con ardor el gol de Messi.

Lionel Messi guio el triunfo de Argentina sobre México en Qatar 2022 (Foto: Ian MacNicol/Getty Images)

El primer tanto del astro argentino fue ensordecedor en el estadio. Los aficionados argentinos celebraban con júbilo; mientras los mexicanos miraban con resignación el tanto que los alejaba de la victoria. Luego de la anotación, los roles no cambiaron y Argentina siguió con la misma tónica. En los 90 minutos existió un solo equipo y vestía de azul y blanco.

En un tiro de esquina y jugada corta, Lionel Messi puso el balón para que Enzo Fernández hiciera de las suyas. El atacante tomó la bola, dribló a una complaciente marca de Erick Gutiérrez y regateó para disparar de derecha. El 2 a 0 era una realidad.

El Grupo C se ha cerrado con la victoria de Argentina y ahora todos pueden pasar a la siguiente fase si así lo desean. Polonia se sitúa en la cima del sector con cuatro puntos y una diferencia de +2; Argentina con tres unidades y +1, mientras que Arabia Saudita tiene tres y una diferencia de -1. Al fondo se sitúa México con un punto y -2. La última jornada será decisiva y pondrá los pelos de cabeza.

