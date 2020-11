Argentina trastabilla con Paraguay; Ecuador gana a Bolivia duelo de la altura

‘La pulga’ Messi, seis veces Balón de Oro, parece sentirse a gusto en esta etapa en la selección argentina luego de ser criticado durante años por no poder sacar a la Albiceleste de un ostracismo de 27 años sin títulos, pero este jueves no encontró socios en el juego y se topó con un sólido muro defensivo paraguayo.

