Argentina supera el millón de contagios de COVID-19 sin ver luz al final del túnel

De hecho, según el portal estadístico Our World in Data, dependiente de la Universidad de Oxford, Argentina es el país del mundo con más muertos por millón de habitantes de los últimos siete días, con cerca de 8, situándose muy por delante de República Checa (4,76), Israel (4,11), Colombia (3,21), Irán (3,11), México (2,68) y España (2,58).

