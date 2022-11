Argentina – México en vivo: Mundial de Qatar 2022 hoy, en directo

Para esta Copa del Mundo, llegaron como uno de los principales favoritos a llevarse el título. Sin embargo, sufrieron un descalabro en su partido inicial contra Arabia Saudita. Ahora, la albiceleste podría ponerse en posición de eliminación. En caso de que Arabia Saudita consiga derrotar a Polonia, los sudamericanos estarían obligados a no perder para no quedar matemáticamente eliminados. Los jugadores asumieron su responsabilidad del primer resultado adverso y prometieron cumplir las expectativas de la afición y recuperar el camino de la victoria. Se quedaron a un partido de igualar la marca histórica de 37 partidos de una selección nacional sin perder, mismo que todavía le pertenece a Italia.

