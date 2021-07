Argentina informa sobre dos casos de la variante Delta sin nexo con viajeros

El viajero tuvo contacto estrecho con una sola persona, su sobrino, que a su vez “comenzó a contagiar al resto de la familia. No es que los 13 infectados estuvieron en contacto con el caso cero. Por eso, no podemos hablar de un supercontagiador. Sí, de un brote intrafamiliar y todos son contactos estrechos entre sí”, explicó Gabriela Barbás, secretaria de Prevención y Promoción de la Salud de Córdoba.

You May Also Like