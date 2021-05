Argentina impone cierre más estricto por alza de casos y muertes

El presidente, Alberto Fernández, anunció que se suspenden todas las actividades presenciales no esenciales, tales como escuelas, deportes, iglesias y reuniones sociales. Se permitirá a las personas circular de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. en áreas cercanas a sus hogares. Solo las empresas y negocios esenciales pueden permanecer abiertos.

You May Also Like