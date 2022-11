Argentina, el todo o la nada ante Polonia

Ahora, la albiceleste se encuentra contra las cuerdas, sin apenas margen de error, tras salvar el primer ‘match point’ del Mundial ante México gracias a Lionel Messi, sobre quien más recae el peso de la historia argentina y la eterna comparación con Maradona . Messi apareció como un ángel de la guarda cuando su país más lo necesitaba, olvidando esa insoportable carga y responsabilidad que recae sobre sus hombros cada vez que representa a Argentina, y tendrá que volver a hacerlo si quiere que Argentina supere con éxito el último obstáculo del Grupo C, donde su actual segunda posición no le garantiza nada.

